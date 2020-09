Des cartes de voeux originales

Le 31 décembre approche et avec lui la nouvelle année et le moment des cartes de voeux...

La carte de voeux ballon :

Il vous faudra investir dans un gonfleur puisque chaque ballon devra être rempli d'air avant son envoi dans un carton. Vous avez la possibilité de faire imprimer votre portrait (en noir et blanc) et la date de la nouvelle année directement dessus.

Vous pouvez également choisir des ballons de la forme (rond, coeur...) et de la couleur que vous souhaitez, vierges ou avec la mention "bonne année 2018", "meilleurs voeux 2018", des décorations (étoiles, coeurs...), mais qui seront porteurs d’une carte de voeux plus traditionnelle au bout d’un fil.

exemple en papier : pop up Balloon card

La carte de voeux sur tissu :

Vous pouvez faire imprimer vos prénoms et votre photo sur un tee-shirt en tant que carte de voeux. Vous choisissez le modèle (homme, femme, enfant, bébé), la couleur, la typographie. Vos invités pourront les porter au moment des enterrements de vie de jeune fille/garçon et les garderont longtemps après le jour J.