Les musiques d'ouverture d'un bal de mariage

Si comme beaucoup d'entre nous, vous êtes, vous et votre chéri, des futurs mariés lambda et non des champions de danse, votre challenge lors de l'ouverture du bal de votre mariage sera d'éviter de vous marcher dessus et de vous prendre les pieds dans votre robe de mariée, c'est le minimum...Mais au-dela de la valse ou du slow d'entrée, on vous conseille de vous préparer à ce moment en prenant des cours de danse : vous serez ainsi préparés.

Et bien sur de bien choisir votre musicien de mariage : DJ, orchestre ou musicienne de mariage ? ... A vous de voir et selon les affinités vous ouvrirez le bal sur :

Musique acrobatique

Les danses de salon c'est bien mignon, mais l'un comme l'autre vous êtes plutôt athlétiques et vous avez envie d'en mettre plein la vue à vos invités : essayez-vous au rock acrobatique. Cette danse sera parfaite pour un mariage rétro/vintage, ambiance années 60.



Musique Folklorique

Vous êtes bretons, basques, grecques ou bavarois et fiers de vos origines, montrez-le à vos invités et pourquoi ne pas en profiter pour les initier en leur donnant un petit cours de danse bretonne au mariage ?



Musique Humoristique

Les conventions ? Très peu pour vous. Vous êtes des originaux et vous ne concevez pas d'ouvrir le bal autrement que de façon originale. Pourquoi ne pas vous lancer dans un flashmob ? Vous pouvez même demander à vos témoins et amis les plus proches de le faire avec vous.