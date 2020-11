lecture spiritualité : Les Petits Princes d’Aujourd’hui

J'ai lu Les Petits Princes d’Aujourd’hui , d'Esthercielle, qui est apparement une médium-canalisateur renommée...

Ce livre est consacré aux enfants indigo. Le style est unique en son genre dans la littérature ésotérique d'aujourd'hui; unique par sa spontanéité, sa fraîcheur, son mélange de légèreté et de profondeur. Simple, émouvant et subtil. Sa lecture permet un contact immédiat avec l’énergie, la Conscience de ces enfants.



Ce texte donne la parole aux enfants indigo, qui se manifestent sur Terre de manière de plus en plus visible. Le cœur de ces enfants à l'aura indigo est si puissant dans l'amour que nos écoles, nos structures, nos enseignements sont dépassés ; le cœur sait toujours ce qui est juste dans l'instant et les enfants indigo en sont la manifestation.



La voix de leur conscience s'exprime à travers le dialogue, rempli de fraîcheur, de spontanéité et d'humour, de l'"Enfant de Partout" (qui représente l’Enfant intérieur divin) avec l'"Enfant de la Terre" (qui représente les enfants indigo). Deux expressions d'un même Etre; ces Enfants sont les Maîtres d'aujourd'hui ... Ils lèvent le voile pour partager avec nous leur vécu, leurs origines, leurs modes d'action, leurs besoins essentiels, leurs espoirs, leurs difficultés. Ils abordent des sujets aussi variés que la conscience des végétaux, les dauphins, la vie extra-terrestre, la pollution (et la dépollution !), l'abondance, les nouveaux vortex énergétiques de la planète, l'importance de l'action en cette époque cruciale, la naissance de la nouvelle Terre, les enjeux de la période 2002-2012 ... ; le tout avec la légèreté du coeur de l'enfant de l'Amour. Ils s'adressent aussi à leurs parents et à ceux qui deviendront leurs parents ; au fait, qui sont les parents ? Qui sont les enseignants ?



Tous ceux qui liront ce dialogue transmis par Esthercielle sentiront vibrer en eux l'Enfant intérieur. Tel est le cadeau ultime de ce texte : permettre la reconnexion en conscience avec l'Enfant universel qui vit en chacun de nous.

Les Petits Princes d’Aujourd’hui , de Esthercielle - Les Editions Guides

*** Note : j'ai fait une synthèse d'avis de lecteurs dans le domaine du New-âge. Je suis un peu dubitative quand à ce langage assez evanescent...