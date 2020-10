Séminaire d'histoire à la Sorbonne

j'ai assisté en tant qu'auditrice libre, à un séminaire d'histoire dont voici le syllabus :

Ce séminaire propose d'observer, voire d'organiser des rencontres entre différentes démarches d'historiens modernistes et des objets exigeant une connaissance, même élémentaire, des mathématiques (c'est-à-dire des mathématiques de l'époque moderne), ordinairement laissés de côté pour cette raison même : comptes et mémoires appartenant à des particuliers ou à des institutions, spéculations sur les nombres, pages de calcul de nature diverse, traités ou instruments mathématiques, manuels et cours, etc. Il s'agit à la fois de montrer que l'histoire des mathématiques se nourrit de questionnements issus de l'histoire sociale, de l'histoire politique, de l'histoire du livre, de l'histoire des autres disciplines de savoir (philosophie, droit …), bref que l'historicité propre des mathématiques croise sans cesse d'autres historicités, et que l'histoire sociale ou politique s'appauvrit quand elle laisse aux historiens des mathématiques des sources et des interrogations qu'elle peut faire siennes. Bien des découvertes et des pistes nouvelles, on le verra, s'ouvrent aux historiens qui n'ont pas peur des mathématiques.

Bibliographie, livres d'histoire consultés :

Eric Brian. Chiffres manuscrits, chiffres imprimés: même chose ? A propos de chiffres de population à la fin de l'ancien régime en France.

Sayaka Oki. Idéal de l'action savante et réalité locale: le problème hospitalier parisien vu par l'Académie Royale des Sciences à la fin du XVIIIe siècle.

Alain Bernard. La notion de 'tradition recevable' chez Proclus de Lycie.

3 mai - Sylvie-Anne Goldberg. Les mathématiques et le sacré, éléments d'une approche de la science dans le monde juif du Haut Moyen Age.

Giovanna Cifoletti & Robert Descimon. Claude Pellejay maître de comptes de la fin du XVIe siècle: cosmographe, musicien, théologien.