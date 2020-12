Modèles de tricots pour bébé

Quand l'arrivée d'un nouveau-né rime avec les premiers frimas de l'hiver, nos blogueuses "tricopathes" (comprendre : fans de tricot) se ravitaillent en laine pour confectionner brassières, cardigans, paletots, bonnets, chaussons mignons et "baby blankets".

Laine mérinos, alpaga, à tricoter pour soi ou offrir comme cadeau de naissance en même temps que le faire-part, la layette se fait de plus en plus élégante et originale pour garder vos petits bouts de chou bien au chaud. Vous manquez d'idées ou d'inspiration, vous peinez à trouver des modèles originaux ou des patrons faciles à réaliser ?

Nos blogueuses ont tricoté pour vous et vous livrent leurs meilleurs conseils. Brassières, chaussons baskets ou couvertures, suivez-le guide !