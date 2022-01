Combien coûte un organisateur de mariage ?

Étant donné que le coût d'un mariage moyen tourne autour de 20 000€ et que l'organisateur de mariage est censé s'occuper d'une grande partie de l'organisation, ses honoraires peuvent représenter 10 à 15 % du coût total du mariage, ce qui signifie que vous devrez débourser entre 2 000 et 3 000 € pour votre organisateur : voir en amont le tarif wedding planner à Montpellier par exemple...

Les organisateurs de mariage s'occupent de pratiquement tous les détails de l'organisation d'un mariage afin que votre journée spéciale soit sans souci. Ils peuvent réserver le lieu du mariage et de la réception, les traiteurs, les fleuristes, les photographes et les autres fournisseurs dont vous pourriez avoir besoin pour votre mariage. Avant d'engager un organisateur de mariage, dressez une liste provisoire des éléments que vous souhaitez ou dont vous avez besoin afin de vous assurer que l'organisateur que vous avez choisi peut le faire pour vous

L'organisation d'un mariage et la réservation de fournisseurs peuvent être un processus décourageant, et un organisateur de mariage peut alléger ce fardeau. Pour les futurs mariés qui se marient pour la première fois, le fait de payer trop cher pour les fleurs, le traiteur, les vidéastes et la réception est une préoccupation majeure. Le planificateur de mariage est équipé d'un réseau de contacts pour s'assurer que la fête de mariage reçoit un service de haute qualité à un prix abordable.

Idées fausses

Bien que les organisateurs de mariage soient impliqués dans tous les aspects de l'organisation du mariage, la décision finale vous appartient. Le travail de votre organisateur de mariage consiste à vous donner des conseils professionnels sur la manière d'organiser le mariage que vous souhaitez. C'est votre jour, alors utilisez votre organisateur de mariage pour vous assurer que tout est comme vous le souhaitez. Ce n'est pas le rôle de votre organisateur de mariage de vous forcer à prendre une décision qui vous met mal à l'aise.