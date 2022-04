Optimiser l’espace dans sa maison : nos astuces rénovation

Découvrez les astuces d'une entreprise de rénovation de maison à Perpignan pour gagner de la place à la maison et profiter pleinement de votre espace de vie.

Vous vous sentez parfois à l’étroit dans votre maison, ou manquez de place dans votre chambre ? Voici une liste de conseils qui vous permettront d’ optimiser l’espace et de vous sentir mieux chez vous.

Choisir des couleurs et des teintes adaptées

Des couleurs sombres ont tendance à écraser et à donner une impression de rétrécissement. On préférera peindre les murs avec des teintes claires et légères pour libérer l’espace.

Installer des miroirs face aux fenêtres

Pour améliorer la circulation de la lumière et conférer une sensation d’espace à certaines pièces de la maison, vous pourrez installer un miroir sur le mur faisant face à la fenêtre. Cette astuce fonctionne particulièrement bien dans les pièces longues et étroites, qui paraîtront plus larges.

Exploiter l’espace sous les escaliers

Les escaliers droits et quart tournant offrent sous leurs marches un volume intéressant à exploiter pour désencombrer votre maison et en faire un espace de rangement. Placard, coin de lecture, bureau, rangements, étagères, bibliothèque… Si votre espace sous-escalier est grand et assez large, vous pourrez en faire un excellent aménagement, à la fois esthétique et fonctionnel.

Opter pour un lit haut

Un lit occupe une surface au sol non négligeable. C’est pourquoi nous conseillons de privilégier l’achat de lits hauts sur pieds pour profiter d’une surface de rangements dessous et y glisser des tiroirs et des paniers. Les ponts de lit permettent de disposer de nombreux rangements tout en occupant une surface au sol limitée.

Privilégier la hauteur

Les volumes sous plafond sont souvent mal exploités, au détriment de la surface disponible au niveau du plancher. Pour gagner de la place et donner une impression de grandeur à votre pièce, vous pouvez par exemple faire installer une bibliothèque sur toute la hauteur d’un mur.



Opter pour les éléments muraux

Pour « débarrasser » le plancher et alléger la décoration et l’aménagement de vos pièces, vous pourrez choisir la solution des éléments muraux : banc tv, étagères, rangements, éléments de cuisine…