Réussir une ambiance vintage…

Plutôt connu auparavant dans l’univers vestimentaire, le style vintage envahit depuis plusieurs années le monde de la décoration intérieure. En quoi consiste le vintage ? C’est l’art de récupérer des objets des années 60 à 90, et de savoir les mettre en valeur en les remettant au gout du jour. Pour avoir une déco tendance, il faut tout de même bien choisir les objets, pour un effet vintage sophistiqué.

Avant de vous lancer à brûle pourpoint dans une décoration « vintage », il est important de savoir où vous voulez aller.

Inspirez-vous de magazines, de livres, de vos amis pour vous donner une idée des associations d’ambiances réussies et des atmosphères créées. Déterminez également si vous voulez adopter un style vintage à l’ensemble de votre maison, ou uniquement au salon, à la cuisine ou à la salle de bain.

Vous avez la chance d’avoir des murs en vieilles briques ? Mettez-les en valeur, vous en profiterez au maximum et vos proches tomberont sous le charme ! Des briques aux murs apportent très franchement un premier côté vintage et chaleureux dans une pièce. Pour ceux dont les murs ne sont « que de la simple » peinture, sachez que vous pouvez couvrir vos cloisons de briques décoratives ou de fausses briques avec des panneaux. Nul doute, l’effet prestigieux sera réussi.

Dans le même genre, si votre habitation possède des poutres, ne les cachez pas ! Jouez avec cet aspect atypique et vintage qu’elles peuvent apporter à une pièce ! Laissées en bois naturel, les poutres s’intégreront très bien dans un espace où vous vous amuserez à mélanger des objets de différentes époques.

Avec ces revêtements muraux, on imagine bien de gros fauteuils en cuir, ou une longue table en métal. Partez alors à la recherche d’objets anciens dans les brocantes ou dans votre grenier. En associant vos talents de bricoleur avec un peu d’imagination, vous pourrez customiser de vieux accessoires pour apporter à votre maison cette touche vintage dont vous rêvez tant. Rien de telle qu’une couche de peinture ou de vernis pour redonner vie à un vieux meuble. Ressortez les anciens tabourets de bar et les horloges de vos grands-parents, ils auront une place toute trouvée dans votre pièce !

N’hésitez pas non plus à mélanger les styles et les couleurs dans une même pièce, c’est aussi ça l’art du vintage. Des accessoires de couleurs vives comme le jaune, le orange, ou le vert acidulé ressortiront d’autant plus dans un décor neutre de briques ou avec des poutres.

Et pour ceux qui ne se sentiraient pas l’âme d’un créatif d’objets vintage, beaucoup de magasins design proposent des accessoires venus tout droit du passé ! C’est d’ailleurs parfois à s’y méprendre…

Les briques, les poutres font partie intégrante de la décoration. Associées à des accessoires de déco récupérés, vous obtiendrez un doux mélange pour une pièce 100% vintage !