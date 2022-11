Composer son jardin d’interieur

Les jardins d’intérieur sont synonymes d’exotisme à la maison et apportent un peu de chaleur à nos pièces. Que ce soit sous la véranda, sur une terrasse en bois ou pergola, ou encore dans un recoin de son appartement, les plantes sont l’oxygène dont nous avons besoin et surtout un peu de vert dans notre déco ! Comment fabriquer son petit jardin luxuriant ? Réponse.

Réaliser son jardin d’intérieur

On peut tout à fait aménager son petit coin dans l’entrée de sa maison ou dans sa véranda. Pour cela, choisir un endroit propice à l’ensoleillement. Prévoir l’espace consacré au jardin et entamer les travaux. Bien entendu, soit on sème soit on plante directement de jeunes arbres. Avant de semer les graines dans la pépinière qu’on aura construit, disposez les dans un réfrigérateur pour les habituer à leur futur lieu de vie. La luminosité a un rôle très important aussi bien au début que pendant toute la vie des plantes. Mais attention, elle peut être nuisible pour certaines ! Le nord est souvent préconisé pour l’orientation de la pièce. Pour le côté sympa de la décoration, il est possible (si c’est faisable) d’entourer son espace fleuri avec du bois brut (lattes fixées entre elles). Si il reste un peu de place, disposez aussi des galets.

Les plantes et leur entretien

En fonction des goûts et des couleurs, il existe plusieurs type de plantes : « les plantes vertes » : les classiques avec le palmier, les faciles avec le Ficus, l’Olivier ou le Palmier nain, les originales avec le Sansevière et l’Aloé Vera ou celles pour la déco avec la Fougère et les différentes variétés de Ficus. « les Orchidées et plantes fleuries » avec l’Anthurium, Bégonia, Orchidée, Hibiscus…Sur entretien jardin 66 vous trouverez une immensité de variété et toutes les infos sur l’entretien.



De quoi ont besoin les plantes d’intérieur ?

La chaleur, l’humidité et la luminosité contribuent fortement à mettre en valeur un jardin d’intérieur. L’union de ces éléments permet à la serre et aux plantes de recycler régulièrement leurs besoins en oxygène et en même temps de faire circuler l’air. Par ailleurs, l’utilisation de laine de roche, des billes d’argile, de mélange de perlite et de vermiculite est plus recommandée que la terre pour maximiser la productivité d’un jardin d’intérieur. Ces supports de culture ont un meilleur effet pour la réussite d’une serre en espace clos. Des engrais et autres mélanges se trouvent en magasin spécialisé pour permettre une meilleure production (différent pour la floraison que pour les boutures). L’arrosage ne doit pas être négligé d’ailleurs, un mode automatique serait plus adapté à ce mode de culture. Les facteurs importants de la réussite d’un jardin d’intérieur résident dans l’installation étudiée, et les soins qu’on fournit avec de bons outils à main. Si tout cela est réuni, votre jardin d’intérieur deviendra un vrai coin de paradis !