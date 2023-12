Oser la couleur dans la maison

Mettre de la couleur chez soi, ce n'est pas toujours facile. Peur d'en faire trop, de faire le mauvais choix...Pas de panique, voici quelques règles de base utilisées par un artisan rénovation de Vendargues pour colorer son intérieur sans catastrophe.

Le bleu dans la maison : la couleur préférée des français

Ses vertus : en plus d’être une couleur qui apaise et qui relaxe, le bleu agrandit les perspectives.

Dans quelles pièces de la maison : c’est la couleur idéale pour une chambre et ce, quelque soit sa nuance. Il trouve aussi très bien sa place dans la salle de bains, évitez une nuance trop pâle. Le bleu s’accorde bien avec le blanc et le bois.

Avec quelles autres couleurs l’associer : le rouge, le jaune, ou le vert. L’association turquoise / brun chocolat est parfaite pour une ambiance chic et élégante.

Les pourpres, incontournables cet hiver

Ses vertus : associées au pouvoir et à la créativité, les pourpres auraient des propriétés reconstituantes.

Dans quelles pièces de la maison : pour créer une salle de bain un peu luxueuse ou pour « habiller » un dressing. Le prune et l’aubergine s’installent bien dans une salle à manger, un salon ou une chambre. Pour un décor plein d’énergie, associez le violet au rouge ! Le lilas pâle, le violet gris ou bleu sont une bonne alternative pour remplacer le bleu, couleur froide, dans une salle de bains ou une chambre. Le violet rouge et le lilas, conviennent bien dans les pièces à vivre dans lesquelles on souhaite apporter chaleur et convivialité.

Avec quelles couleurs l’associer : attention, les pourpres peuvent vite installer une atmosphère oppressante à une pièce.

Les jaunes dans la maison

Ses vertus : associé au soleil, le jaune est synonyme de chaleur et d’optimisme.

Dans quelles pièces de la maison : il trouve sa place partout, que ce soit dans une chambre, un bureau ou la cuisine. Le jaune est idéal dans les pièces sombres.

Avec quelles couleurs l’associer : du vert, du bleu, du rouge et de l’orange. Il faut tout de même l’utiliser avec parcimonie et faire attention à l’éclairage, sous certains éclairages artificiels, le jaune a tendance à virer vers le vert.



Le rouge dans la maison

Ses vertus : couleur vive par excellence, le rouge a tendance à « agrandir » une pièce un peu petite. Le rouge est idéal pour égayer un décor un peu fade, il faut cependant l’utiliser par petite touche.

Avec quelles couleurs l’associer : le vert, mais gare à l’effet sapin de noël ! Cette couleur s’associe avec pratiquement tous les matériaux et crée un esprit moderne à une pièce.

Dans quelles pièces de la maison : à éviter dans les chambres, ou dans les petits espaces peu lumineux. On le préfère sur un pan de mur dans le salon ou la cuisine.