Et pourquoi pas une véranda à toiture plate ?

On n'y prête pas forcément attention, mais les vérandas ont différents types de toits. On se penche cette semaine sur la toiture plate et ses avantages.

L'extension : un prolongement naturel de la maison

Monopente, kiosque, dôme, georgienne, victorienne... La plupart du temps les vérandas ont un toit pentu. Contrairement à celles-ci, la toiture plate n'est pas saillante. Cette allure particulière lui confère une apparence d’extension traditionnelle.





Une véranda à toit vitré ou pas

Ce type de toiture à un seul pan permet d'intégrer aisément un système d'isolation au plafond, grâce à sa structure simple. Cette solution est bien entendu efficace avec une véranda dont les menuiseries ont une isolation renforcée. En outre, il est préférable de choisir un modèle à l'armature robuste, qui supporte un double vitrage. On peut aussi choisir de ne pas installer une verrière de toit, et dans cette configuration, le toit n’est pas transparent, on perd certes en luminosité naturelle, mais on gagne une vraie pièce à vivre, agréable toute l'année.

Les isolants qui peuvent être mis en oeuvre dans une véranda sont :

- la laine de verre,

- les panneaux dits "sandwich", ce sont deux plaques d'aluminium qui

enveloppent un noyau de mousse dure en polyuréthane.

- les panneaux de polycarbonate. Il s'agit d'une matière plastique, légère et

souple qui est disponible en plusieurs épaisseurs (de 16 à 52mm).

- le polystyrène expansé.

Un puits de lumière pour un éclairage naturel

Une véranda bien isolée ne signifie pas qu'elle ait un toit entièrement opaque. En

effet, un toit plat offre la possibilité d'intégrer un ou plusieurs puits de lumière. Ces éléments peuvent avoir des contours et des dimensions variables, que l'on est libre de choisir. Ce sont souvent de petits dômes. Cela peut être un carré d'1,80m de côté ou bien un rectangle d'1,80m sur 3,65m, par exemple. Le puits peut mesurer jusqu'à 6m de large maximum, selon le fabricant. Une verrière permet en effet de bénéficier d'un éclairage zénithal, le plus naturel

qui soit, puisque la lumière vient d'en haut, comme celle du soleil.

Un faux plat pour l'écoulement de la pluie

La véranda à toiture plate n'est pas tout à fait plate ! En effet, la toiture présente une déclivité infime, certes de 1%, mais qui permet à l'eau de pluie de s'écouler. Selon les modèles, la pente peut aller jusqu'à 3%.

Une pièce domotisée

Qui dit prolongement de la maison, dit équipements comme pour le reste de l'habitation. On peut ainsi intégrer au plafond de l'éclairage, sous forme de spots encastrés, de la hifi ou de la domotique de maison. La domotique permet de commander des volets roulants en plus des autres éléments cités, par exemple.