Une cuisine osée mais réussie à Perpignan !

J’ai trouvé la cuisine de mes rêves ! Située dans une petite maison dans les Pyrénées Orientales, près de Perpignan, les murs de cette pièce sont entièrement peints de ce magnifique bleu turquoise, moderne et frais à souhait. Cette couleur se marie parfaitement avec le blanc des meubles et petits objets, et quelques touches vertes et boisées.

De nombreux rangements sont installés pour aménager ce petit espace et mettre en valeur les plantes vertes, arrosoir et autres accessoires déco rigolos assortis à la peinture.

Tout cela donne une cuisine pleine de joie et de bonne humeur, tout en étant confortable et pratique.

L’endroit idéal pour se concocter de bons petits plats !

La cuisine réunit une grande quantité de produits et d'ustensiles très esthétiques. Nous avons réuni quelques astuces faciles à réaliser pour donner du style et de l'originalité à vos accessoires. Votre cuisine sera plus harmonieuse, raffinée et visuellement attractive pour votre utilisation quotidienne.

Ranger les aliments

Très connues, les boîtes alimentaires permettent à la fois de ranger de façon esthétique et d’optimiser la conservation de vos aliments. Elles existent en métal, en plastique ou en verre.

Pensez également aux bonbonnières de toutes les formes et de toutes les tailles pour exposer le sucre, les spaghettis, les cookies, le chocolat…

Une fois que vous avez choisi des récipients qui vous plaisent, vous pouvez les orner du rotin pour une effet « à l’ancienne ». Cette matière très jolie et pratique peut envelopper vos pots à confitures, sucriers, carafes et bouteilles à l’aide d’une simple élastique.

A savoir : en quelques clics, il est possible de personnaliser à l’infini toutes sortes d’objets figurant dans votre cuisine comme les torchons, les maniques, les tabliers, les mugs…